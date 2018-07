Al menos diez muertos y más de 70 heridos al descarrilar un tren en Turquía Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque testigos apuntan al derrumbe de un puente EFE Estambul Domingo, 8 julio 2018, 19:41

Al menos diez personas murieron este domingo y más de 70 resultaron heridas al descarrilar un tren de pasajeros en el noroeste de Turquía, según fuentes del ministerio de Sanidad citadas por CNNTürk.

Cinco vagones de un convoy con unos 360 pasajeros se salieron de las vías cuando el tren realizaba la ruta entre Uzunkopru -cerca de Grecia- y Estambul.

El accidente tuvo lugar cerca de la localidad de Sarilar, en un área de difícil acceso para automóviles, por lo que se han enviado helicópteros a la zona para trasladar a los heridos a los hospitales.

Efectivos de los servicios de emergencia y de los bomberos han sido mandados al lugar del siniestro, cuyas causas por el momento se desconocen. Testigos apuntan al derrumbe de un puente como posible motivo del siniestro.

«Hay muchos heridos. El área está embarrada, los vehículos no pueden llegar. Estoy tratando de llegar al lugar. No hay información clara sobre los heridos», declaró el gobernador de la región, Mehmet Ceylan, al diario «Hurriyet». «Escuché que hay muertos pero, dado que no hay información definitiva, no puedo decir nada más», agregó.

El alcalde de Sarilar, Fuat Doner, precisó que cinco vagones volcaron y que los primeros sanitarios se encuentran en el lugar del siniestro y están ayudando a los heridos. «Es necesario transporte aéreo para sacar a los heridos de aquí», señaló.