Cónclave británico para decidir la relación futura con la UE Theresa May. / Afp Dos años después del referéndum del 'brexit', Theresa May expone el plan para satisfacer a sus facciones y a Bruselas IÑIGO GURRUCHAGA Londres Viernes, 6 julio 2018, 09:49

Theresa May reúne este viernes al Gabinete británico en la residencia oficial de la primera ministra durante los fines de semana, la mansión Chequers, cerca de Oxford, para decidir las líneas generales de la relación que Reino Unido quisiera tener con la Unión Europea tras el 'brexit'. Un Libro Blanco con los detalles de la propuesta será publicado la próxima semana.

Que el Gobierno británico se reúna dos años después del referéndum del 'brexit' para decidir qué quiere es indicación suficiente de las enormes dificultades técnicas y políticas del proceso. Que los ministros de Su Majestad tengan que dejar en una mesita exterior sus móviles hasta el fin de la reunión demuestra la mutua desconfianza en la dirección del Partido Conservador.

En los últimos días el Gabinete ha vivido episodios chocantes. Se publicó al principio de la semana que May iba a presentar un nuevo plan. El ministro negociador, David Davis, se presentó en el 10 de Downing Street para pedir explicaciones sobre tal plan, que él desconocía. Le dijeron que no hay nuevo plan. Desde entonces describe aquello que puede o no puede aceptar.

En el corazón de la batalla está el recelo de los ministros que hicieron campaña en favor de la marcha- Davis, Boris Johnson, Liam Fox, Michael Gove,…- hacia la influencia que tienen sobre May los altos funcionarios, especialmente Oliver Robins, que creó el Ministerio para la Marcha de la UE y se refugió después en el del Gabinete, con contacto directo con May. Es el negociador técnico con Bruselas.

A los altos funcionarios se les suponen simpatías europeas y hay entre ellos casos notorios, pero el borrador de Libro Blanco que han preparado Robins y otros refleja también la mayoría en el Parlamento, que desea una marcha de la UE que se parezca lo más posible a la permanencia. La opción de los puristas del 'brexit' es técnicamente más sencilla, un tratado simple y si la UE no lo quiere una relación basada en las normas de la Organización Mundial de Comercio.

Bruselas después

Las filtraciones de la propuesta que será debatida hoy sugieren que May quiere comprometerse con el mantenimiento de las regulaciones comunitarias para bienes y agroalimentario. Quiere evitar trastornos aduaneros en las cadenas integradas de producción en los sectores del automóvil o aeroespacial, en el comercio de productos químicos o farmacéuticos, la necesidad de una frontera en Irlanda.

Pero el 80% de la economía británica es de servicios y también el empleo. La City financiera ha pasado por diferentes fases, nomenclaturas y divisiones para definir sus objetivos y su ambición en este momento no es nítida, más allá de la demanda de que se mantenga el flujo de personas con las capacitaciones profesionales necesarias para desarrolar el gran mercado de capitales.

Si el complejo engranaje cumpliera las condiciones domésticas del 'brexit'- independencia para firmar tratados comerciales con terceros países, fin a la libertad de movimientos y a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE-, no está claro que sea aceptado por Bruselas. May se entrevistó el jueves con Angela Merkel en Berlín, y antes con los jefes de Gobierno de Holanda e Irlanda para allanar el camino.