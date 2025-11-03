Hyundai apuesta por el hidrógeno con una nueva planta de pilas de combustible

A la ceremonia de colocación de la primera piedra asistieron Jaehoon Chang, Vice Chair de Hyundai Motor Group; el ministro Sungwhan Kim, del Ministry de Climate, Energy y Environment; el Vice Minister Shinhak Moon, del Ministry de Trade, Industry and Resources; y varios miembros de la Asamblea Nacional

Hyundai Motor Company ha iniciado en Ulsan (Corea) la construcción de una nueva planta de producción de pilas de combustible de hidrógeno, lo que supone un importante paso en sus esfuerzos por situar al país como líder mundial en la transición energética.

Las instalaciones ocuparán 43.000 metros cuadrados en el emplazamiento de una antigua planta de transmisión de motores de combustión interna del grupo automotriz.

La planta, cuya finalización está prevista para 2027, integrará operaciones de procesamiento químico y ensamblaje con una capacidad de producción anual de 30.000 unidades de pilas de combustible. La instalación funcionará bajo la marca de hidrógeno y la plataforma empresarial HTWO de Hyundai Motor Group, que simboliza « Hydrogen for Humanity ».

Supone una inversión de 930.000 millones de KRW y producirá pilas de combustible y electrolizadores de hidrógeno de nueva generación para diversas aplicaciones de movilidad, como vehículos de pasajeros, camiones y autobuses comerciales, equipos de construcción y embarcaciones marinas.

El objetivo de las instalaciones es situar a Hyundai Motor en la vanguardia mundial de la tecnología del hidrógeno a través de dos productos clave:

Pila de combustible de hidrógeno de nueva generación

El objetivo de Hyundai Motor es mejorar la potencia y la durabilidad en comparación con los modelos actuales y, al mismo tiempo, competir en precio para liderar el mercado mundial. Las pilas de combustible generan electricidad mediante reacciones electroquímicas entre el hidrógeno y el oxígeno, y funcionan como generadores de energía a bordo.

La planta producirá electrolizadores de membrana electrolítica de polímero (PEM) de alta eficiencia como primera producción en Corea. Estos electrolizadores generan hidrógeno de gran pureza a partir del agua sin emisiones de carbono, una tecnología fundamental para alcanzar los objetivos mundiales de producción neta cero. Gracias a sus casi tres décadas de experiencia en el desarrollo de pilas de combustible, la empresa ha logrado localizar aproximadamente el 90% de los componentes del electrolizador.

La empresa ya ha desarrollado una pila electrolizadora y en febrero completó un sistema electrolizador en contenedor de 1 MW que actualmente se encuentra en fase de demostración, produciendo más de 300 kg diarios de hidrógeno de gran pureza. Actualmente se está desarrollando un proyecto a gran escala de 5 MW en Jeju (Corea), con el objetivo de establecer un ecosistema completo de hidrógeno verde.

Plataforma de fabricación avanzada

Hyundai Motor planea explotar la nueva planta de producción de pilas de combustible de hidrógeno de Ulsan como una plataforma de fabricación avanzada que incorpore tecnologías básicas de su experiencia acumulada en fabricación centrada en el ser humano.

La planta desplegará ampliamente tecnologías robóticas para reducir el esfuerzo de los trabajadores y mejorar al mismo tiempo la eficacia operativa. Los sistemas de supervisión avanzados detectarán incluso los riesgos más ínfimos para proteger a los trabajadores.

Las pilas de combustible producidas se optimizarán para distintas aplicaciones, desde vehículos de pasajeros a camiones comerciales, autobuses, equipos de construcción y embarcaciones marinas.

Más allá de las pilas de combustible, Hyundai Motor Group está desarrollando soluciones integrales en toda la cadena de valor del hidrógeno -desde la producción circular de recursos hasta su almacenamiento, transporte y utilización-, al tiempo que establece asociaciones con gobiernos, empresas mundiales e instituciones de investigación.

Se espera que la ceremonia de colocación de la primera piedra sirva de plataforma para la colaboración entre el gobierno, las autoridades locales y las partes interesadas de la industria, reforzando un enfoque unificado hacia la aceleración de la economía del hidrógeno. Hyundai Motor pretende reforzar su liderazgo mundial en hidrógeno y ampliar las asociaciones estratégicas para apoyar la neutralidad de carbono y el desarrollo del ecosistema.