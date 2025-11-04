El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kawasaki Z900 RS 2026 kawasaki press

Nueva Kawasaki Z900 RS 2026, la versión retro de la Z900 recibe más potencia y electrónica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Kawasaki ha considerado renovar su Z 900 RS, la naked de estilo retro que comparte tecnología con la conocida naked deportiva de la casa, la Z 900, incrementando sus prestaciones y sus servicios electrónicos, principalmente.

La primera de las novedades afecta a su motor cuatro cilindros –4T, LC, 16V, DOHC, IE- ya Euro5+, que ahora entrega 116 CV (5 CV más que la anterior versión) a 9.300 vueltas, y 98 Nm de par a 7.700 vueltas. Se aprecia también un nuevo sistema de escape con nuevos colectores, catalizador y silencioso final rediseñado. Esta mecánica está ajustada para ofrecer un rendimiento suave a bajas revoluciones y una mayor emoción a altas revoluciones.

Se mantiene la parte ciclo, compuesta por un chasis trellis multitubular de acero, su horquilla invertida de 41 mm, su monoamortiguador trasero casi horizontal con bieletas y un juego de llantas de 17 pulgadas. También conserva sus frenos, un doble disco delantero de 300 mm mordido por pinzas de anclaje radial.

El segundo gran cambio de la nueva Z 900 RS tiene que ver con la incorporación de un nuevo paquete electrónico que moderniza en gran medida el funcionamiento del modelo. Ahora cuenta con válvulas de mariposa electrónicas (ETV) y una IMU –unidad de medida inercial-, que permite incluir la función Kawasaki Cornering Management Function (KCMF), es decir, ABS sensible a la inclinación. Dispone también de control de crucero electrónico y el Quick Shifter bidireccional.

Kawasaki Z900 RS 2026 kawasaki press

Otra de las novedades para 2026 es que ofrecerá conectividad con smartphones que permite a los motociclistas conectarse a su moto de forma inalámbrica mediante la aplicación Rideology The App Motorcycle, además del control de crucero electrónico. La instrumentación mantiene su estilo clásico con dos diales analógicos y una pequeña pantalla LCD. La iluminación, es sí, es Full LED.

La variante SE cuenta con un paquete de frenos Brembo que incluye pinzas delanteras y discos Brembo de 300 mm con latiguillos metàlicos, además de un amortiguador trasero Öhlins con regulador remoto de precarga.

En el lado derecho del manillar hay una toma USB-C, mientras que el aspecto general recuerda a una variación del icónico color «Fireball» de la Z1, con gráficos naranjas de mayor saturación y un cambio en el color de la carrocería, que pasa del marrón al negro metalizado. Los dos modelos estándar adicionales son el «Blackball», con emblemas en la carrocería al estilo Fireball y un aspecto totalmente negro, y el que evoca la combinación de colores de la Z1B de 1975 en un Candy Tone Red. Habrá disponibles dos modelos, el de 70 kW y 35 kW para el carné A2.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  3. 3

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  4. 4

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  5. 5

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  6. 6

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9

    Estos son los diez domingos y festivos propuestos para que los comercios de Cantabria abran en 2026
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nueva Kawasaki Z900 RS 2026, la versión retro de la Z900 recibe más potencia y electrónica

Nueva Kawasaki Z900 RS 2026, la versión retro de la Z900 recibe más potencia y electrónica