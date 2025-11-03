Triumph lanza la nueva Trident 800, una versión más potente y deportiva de su naked de acceso

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Al igual que la gama Tiger Sport, Triumph ha decidido desdoblar también su gama Trident, hasta ahora disponible en 660, creando la nueva Trident 800, un modelo naked basado en su «hermana pequeña» pero con un nuevo motor de mayor cilindrada y potencia y unos componentes que aumentan su personalidad deportiva, enfocándose a esos usuarios que busquen un mayor rendimiento y emociones más fuertes en carretera.

Está impulsada por el motor tricilíndrico de 798cc -el mismo que la Tiger Sport 800- que ofrece 115 CV a 10.750 rpm y 84 Nm de par a 8.500 rpm. La parte ciclo cuenta con un chasis ligero, horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, ajustable en compresión y extensión, y monoamortiguador trasero ajustable en precarga y rebote. El asiento está a 810 mm, convirtiendo a la Trident 800 en una moto accesible. La frenada se confía a pinzas radiales de 4 pistones, doble disco delantero de 310 mm y latiguillos de acero trenzado. Pesa sólo 198 kg en orden de marcha y equipa neumáticos Michelin.

Incluye una avanzada electrónica con sistema de iluminación full-LED, tres modos de conducción (Road, Sport y Rain) que ajustan la respuesta del acelerador y el control de tracción según las condiciones, ABS y el control de tracción optimizados para curvas y gestionados por una unidad inercial (IMU).

Ampliar Triumph Trident 800 triumph press

Además, la caja de cambios de seis velocidades con Triumph Shift Assist bidireccional permite subir y bajar marchas sin embrague, y el control de velocidad añade confort en los trayectos largos. La conectividad Bluetooth 'My Triumph' facilita el control de música, llamadas y navegación por símbolos desde la piña izquierda del manillar, con toda la información visible en la pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas.

La Trident 800 está disponible en tres combinaciones de color: Ash Grey con detalles en Diablo Red, Carnival Red con toques en Graphite y Jet Black. También se ofrece una gama de accesorios originales Triumph, entre los que destaca el silenciador Akrapovic con revestimiento de titanio y embellecedor final en fibra de carbono.

La nueva Trident 800 ofrece una garantía de fábrica de cuatro años sin límite de kilometraje y mantenimientos cada 16.000 km, y ya está disponible para reserva a través de los concesionarios oficiales Triumph, con llegada prevista en marzo de 2026 desde 10.395 €.

«La increíble popularidad de la Trident 660 y la Street Triple 765 RS nos ha demostrado cuánto valoran los motoristas de este segmento una conducción emocionante y segura, llena de carácter y tecnología. Con el lanzamiento de la Trident 800 hemos tomado esa fórmula ganadora y la hemos mejorado, ofreciendo aún más capacidades y emoción para la carretera», explica Steve Sargent, Jefe de Producto de Triumph Motorcycles.