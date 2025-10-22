El Mercedes-Benz GLC eléctrico ya está disponible con hasta 715 km de autonomía

Patxi Fernández Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

Mercedes-Benz ha iniciado la comercialización de su nuevo GLC totalmente eléctrico, un modelo que busca mantener el liderazgo mundial de ventas de su predecesor de combustión.

Las ventas en Alemania comenzarán el 29 de octubre de 2025 con un precio de catálogo a partir de 71.281 euros, y ya está disponible para pedidos en la mayoría de los mercados europeos.

La marca ha posicionado el GLC eléctrico con un precio comparable al modelo de motor de combustión, buscando hacer más accesible la movilidad eléctrica. Además, ofrece opciones de leasing para clientes privados en Alemania, con cuotas mensuales a partir de 475 euros. Cuatro modelos eléctricos más seguirán a este lanzamiento, dos de ellos a finales de 2026.

El nuevo GLC eléctrico combina un diseño distintivo con una versatilidad de referencia. La versión GLC 400 4MATIC, con una potencia de 360 kW, ofrece una autonomía eléctrica de hasta 715 kilómetros (WLTP).

Gracias a la tecnología de 800 voltios y una eficiencia de hasta 14,9 kWh/100 km, puede recargar hasta 303 kilómetros de autonomía en solo diez minutos. El modelo presenta un diseño elevado, destacando su parrilla cromada iluminada y animada, que redefine el rostro de la marca. Mercedes-Benz lo describe como un vehículo que transmite una sensación de «Bienvenido a Casa» (Welcome Home).

Hyperscreen de 99 cm

El nuevo GLC ha sido construido exclusivamente como vehículo eléctrico y ofrece un espacio significativamente mayor que la versión de combustión, cumpliendo con la demanda de los clientes de mayor confort y versatilidad. La distancia entre ejes es 84 mm más larga que en el GLC de combustión.

Esto se traduce en 13 mm más de espacio para las piernas y 46 mm más de espacio para la cabeza en la parte delantera, y 47 mm más para las piernas y 17 mm más para la cabeza en la parte trasera. El maletero ofrece 570 litros de capacidad, que se expanden a 1.740 litros con los asientos traseros abatidos. Además, el frunk (maletero delantero) añade 128 litros extra. Su capacidad de remolque es de hasta 2,4 toneladas.

Ampliar Hyperscreen, una gran pantalla de 99,3 centímetros F. P.

Cuenta con el MBUX HYPERSCREEN de 99,3 centímetros (39,1 pulgadas), el panel de visualización más grande de un Mercedes-Benz. El vehículo fusiona los mundos físico y digital mediante el Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), permitiendo personalizar la atmósfera con diferentes estilos de visualización y luz ambiental.

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz establece un nuevo estándar con el Paquete Vegano opcional, un conjunto de materiales interiores certificados por The Vegan Society, lo que lo convierte en el primer fabricante mundial en ofrecer un interior vegano certificado de forma independiente.

El vehículo también incorpora de serie suspensión neumática AIRMATIC y dirección en el eje trasero de 4,5 grados, mejorando el confort y la agilidad, además de contar con el Asistente de Distancia DISTRONIC y sistemas de seguridad avanzados.