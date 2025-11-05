Dónde tienes más probabilidad de recibir una multa de la DGT

A. Noguerol Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) formuló un total de 5.413.100 denuncias por infracciones de tráfico durante el año 2024 en España, dentro del territorio de su competencia, según datos desglosados por Comunidades Autónomas. Esta cifra no incluye las sanciones impuestas en Cataluña y el País Vasco, dado que estas comunidades tienen las competencias de tráfico transferidas.

La comunidad autónoma que registró el mayor número de denuncias fue Andalucía, con un total de 1.425.521 sanciones, superando con creces el millón y consolidándose como el territorio con mayor actividad sancionadora.

En la parte baja de la tabla, con menos de 100.000 denuncias, se sitúan Asturias (96.669), La Rioja (85.436) y Cantabria (77.688). Según el Anuario de la Dirección General de Tráfico (DGT) 2024, las provincias con mayor número de sanciones fueron Madrid (657.070), Málaga (331.520) y Cádiz (325.473). En el otro extremo, las provincias con menos denuncias fueron Melilla (3.775), Ceuta (5.439) y Ourense (28.799).

La compañía de movilidad Bipi ha analizado los datos y destaca que «reflejan que las zonas con mayor densidad de población y tráfico turístico concentran también más denuncias». En provincias como Madrid, Málaga o Cádiz, la circulación diaria, los desplazamientos vacacionales y la alta presencia de vehículos privados explican gran parte del volumen sancionador.

Andalucía se situó a la cabeza de las comunidades autónomas con más de 1,4 millones de denuncias (1.425.521), concentrando casi una de cada cuatro infracciones registradas en España durante 2024. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 657.070 sanciones, y la Comunidad Valenciana, que superó las 580.000 denuncias. Estas tres regiones, caracterizadas por su elevada densidad de tráfico y un gran volumen de desplazamientos tanto urbanos como turísticos, agrupan cerca del 50% del total nacional de infracciones.

En general, las regiones menos pobladas o con una red viaria más limitada presentan un menor número de sanciones. Por su parte, Castilla y León (572.830), Castilla-La Mancha (459.917) y Galicia (433.157) también destacan entre las comunidades con más denuncias, reflejando la importancia de la vigilancia en grandes extensiones de red interurbana y el tránsito entre provincias.

Desde Bipi destacan la importancia de una conducción responsable y de disponer de vehículos actualizados y en buen estado, factores que reducen notablemente el riesgo de infracciones y accidentes. «Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa segura, flexible y sostenible. Conducir un vehículo de suscripción y revisado de manera constante es un plus para mejorar la seguridad vial y evitar sanciones innecesarias», explican desde la compañía.

Según el mismo Anuario de la Dirección General de Tráfico (DGT) 2024 el parque de vehículos en el año 2024 asciende a una cifra total que supera con creces los 25 millones de unidades, con el turismo como el tipo de vehículo dominante.

Dos provincias concentran una parte significativa del parque de vehículos a nivel nacional: Madrid es la provincia con el mayor número de vehículos en circulación, alcanzando 5.490.370 de unidades. Barcelona le sigue de cerca con 3.681.009 vehículos.

Aunque Madrid y Barcelona tienen el mayor número total de vehículos, algunas provincias rurales o con una población dispersa muestran una mayor densidad de vehículos por cada 1.000 habitantes, reflejando una mayor dependencia del coche particular.

Cuenca, Teruel y Lugo se encuentran entre las provincias con la mayor tasa de vehículos en relación con su población. En el extremo opuesto del espectro, se encuentran provincias con el parque móvil más reducido, como Soria (78.589 vehículos), Teruel (125.013) y Palencia (131.767), así como las ciudades autónomas de Melilla (69.501) y Ceuta (63.441).