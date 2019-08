Ábalos dice que será el Rey quien determine si Sánchez será o no otra vez candidato a la investidura El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en la embajada española en Moscú. / efe El ministro de Fomento finalizó una visita a Moscú para «respaldar» a las empresas españolas presentes en Rusia y, más en concreto, al fabricante de trenes Talgo RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Miércoles, 28 agosto 2019, 17:27

Sin aclarar en qué momento podrían reanudarse los contactos con Unidas Podemos y otras fuerzas para un posible pacto de investidura, el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo este miércoles en Moscú que «ahora mismo estamos pendientes de una ronda de consultas que haga el jefe del Estado, que es quien tiene que proponer a un candidato».

Según sus palabras, «hasta que no haga la ronda no se sabrá si ése papel lo puede asumir el Partido Socialista». «Cuando hable -el Rey- con los partidos políticos y recoja la posición de estos se verá si hay condiciones para plantear de nuevo a un candidato. Ya lo hizo y no salió y si no lo ve ahora no lo hará. Hace falta un encargo para ir a una nueva investidura», aclaró Ábalos, sugiriendo que todo dependerá de lo que Felipe VI determine tras las consultas en función de los eventuales apoyos que pudiera recibir el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El ministro de Fomento finalizó hoy una visita a la capital rusa que comenzó el lunes y cuyo principal objetivo ha sido, según sus propias palabras, «respaldar» a las empresas españolas presentes en Rusia y, más en concreto, al fabricante de trenes Talgo. Además de visitar el taller de mantenimiento de Talgo en Moscú, se reunió con el presidente de RZD, los ferrocarriles rusos, Oleg Beloziórov, y el viceministro ruso de Transportes, Innokenti Alafínov.

A la pregunta sobre si, en caso de que hubiera unos nuevos comicios en noviembre, el PSOE no teme que se eternice la actual situación de interinidad ante un resultado electoral con una distribución de escaños similar a la actual, Ábalos respondió que «esa reflexión la deberían hacer aquellos que están bloqueando la situación e impiden que la legislatura arranque. Si al final el mapa político español no va a variar sustancialmente tras unas elecciones, ¿para qué nos van a abocar, no ya a unas elecciones, sino a tantos meses de provisionalidad?». «Estamos apelando a la responsabilidad», recalcó.

A juicio del ministro español, «la derecha quiere justificar esa ausencia de responsabilidad condenándonos a alianzas que ellos mismos desprecian, lo cual es un ejercicio de cinismo insoportable (...) insisten en que lleguemos a acuerdos con quienes, dicen, es malo para el país». Ábalos admitió que el Partido Popular les ha ofrecido pactos de legislatura, pero, según su opinión, «¿cómo puede haber pactos de legislatura si no se produce una investidura previa?».

Preguntado sobre si contemplarían algún tipo de oferta al PP para lograr su abstención, el secretario de organización del PSOE señaló que « no nos hemos planteado esa posibilidad, lo que nos planteamos son acuerdos que tengan que ver con la institucionalidad» en temas de infraestructuras, vivienda, política internacional y Cataluña.

Según Ábalos, «a cada grupo parlamentario le hemos propuesto fórmulas diferentes en función de sus intereses. A Unidas Podemos le hemos ofrecido un acuerdo programático basado fundamentalmente en las políticas sociales, pero a PP y Ciudadanos pactos que tienen que ver con la solidez del estado».

En relación con los asuntos que causan división entre los españoles, el ministro afirmó que «la memoria histórica es la memoria democrática y cuando se cuestiona la memoria histórica estamos cuestionando también la democrática». Estimó también que «la memoria democrática no se ciñe exclusivamente a la transición, que lo fue, hubo intentos democráticos antes, algunos muy breves, que fueron abortados». «No reabrimos heridas sino que las cosemos», agregó. Negó también que el Gobierno esté considerando poner peajes a las autovías o subirlos a las autopistas de pago. «Somos el primer gobierno que no renueva la concesión de una autopista », en referencia a la AP-1, y aseguró que «en diciembre haremos lo mismo con las AP-4 y AP-7».