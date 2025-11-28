El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia Efe

Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras

La Audiencia Nacional descarta el carácter terrorista de los ataques de Kanjaa y ordena su ingreso en un centro especializado por un máximo de 30 años al aprecia la «eximente completa de alteración psiquiátrica»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La Audiencia Nacional ha absuelto al acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023 y de causar heridas a ... otras dos personas al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica en el momento de los hechos, si bien ordena su internamiento por un plazo máximo de 30 años en un establecimiento psiquiátrico penitenciario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  8. 8 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  9. 9

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  10. 10

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras

Absuelto por esquizofrenia el supuesto yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras