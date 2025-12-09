El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. EP

Alegría reconoce ahora que su comida con Salazar fue «un error»

La ministra dice que la cita con el exalto cargo de Moncloa, meses después de su cese por acoso sexual, «no tenía que haber producido»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:30

Pilar Alegría entona ahora el 'mea culpa' por el almuerzo con Paco Salazar que hace apenas unas semanas, el 4 de noviembre, defendió como un ... encuentro «en el ámbito privado» con una pesona a la que conoce «desde hace tiempo». La Portavoz del Ejecutivo reconoció hoy que esa cita, que ha dado pábulo a las sospechas de que el PSOE ralentizó de manera premeditada el proceso abierto por su órgano antiacoso contra el exalto cargo de la Moncloa, cesado el pasado julio, fue «un error» y que «no tendría que haberse producido».

