El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EP

Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

«Nos equivocamos», afirma el alcalde de Madrid, que solo informará sobre las consecuencias de aborto a quien lo pida «libremente»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que no debió apoyar la iniciativa de Vox que obligaba a los empleados ... del Ayuntamiento a informar a las embarazadas de un supuesto síndrome posaborto. «Nos equivocamos», ha asegurado Almeida durante un pleno extraordinario propuesto por el PSOE y Más Madrid para reclamar al gobierno municipal que no ejecutara el acuerdo con Vox sobre proporcionar información del síndrome postaborto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto

Almeida reconoce que no debió apoyar la iniciativa de Vox sobre el supuesto síndrome posaborto