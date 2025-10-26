El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los autores materiales del atentado, en la Audiencia Nacional. EFE

El atentado resuelto 19 años después

La Guardia Civil aclaró el último crimen de ETA en Vitoria, el de Máximo Casado, por el escrito que uno de los autores mandó a la cúpula. «'Txapote' me dijo que nos respeta», desvela el jefe de esa investigación

David González

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:59

Comenta

El asesinato a manos de ETA de Máximo Casado, funcionario en la antigua prisión alavesa de Nanclares de la Oca, estaba condenado a quedar sin ... resolverse. Cometido el 22 de octubre de 2000 –esta semana se ha cumplido el vigésimo quinto aniversario–, pasó años en un cajón. Sólo pudo incriminarse a los dos chivatos de la banda terrorista, Zigor Bravo y Juan Carlos Subijana, quienes informaron a los autores materiales de cómo acabar con este leonés de 44 años y vecino de Vitoria. Hasta que en 2016 el Grupo de Información de la Guardia Civil en Álava tuvo acceso al archivo histórico de ETA, aprehendido en Francia en marzo de 2002.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  3. 3

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  4. 4

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  5. 5 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  6. 6

    Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud
  7. 7 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes
  8. 8

    «Me siento privilegiado de haber jugado en ambos equipos»
  9. 9

    «El fuego ha arrasado con la fábrica»
  10. 10

    El Seve inicia una temporada invernal marcada por los recortes de Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El atentado resuelto 19 años después

El atentado resuelto 19 años después