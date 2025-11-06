La Audiencia investigará los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo' que ha ... acabado en el Tribunal Supremo, ha decidió abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre la caja del PSOE.

Por un lado, el magistrado pretende aclarar los pagos opacos en metálico que el partido efectuó a su ex número tres y exministro, José Luis Ábalos, y al asesor de éste, Koldo García, y que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no tienen «respaldo documental» en la contabilidad remitida al Supremo por Ferraz. Se trata de 32.000 euros entregados a ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejercía como secretario de Organización del partido y también como máximo responsable del Ministerio de Transportes. Por otro, Moreno quiere verificar qué hay de cierto en la denuncia de una exsocia -Carmen Pano- del señalado como conseguidor de la presunta trama corrupta, Víctor de Aldama, la cual ha declarado en sede judicial que llevó al cuartel general socialista en Madrid 90.000 euros en metálico. Y que, de acreditarse, apuntaría a una supuesta financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez.

Moreno abre ahora una «pieza separada» tanto sobre los sobres con el emblema del PSOE llenos de efectivo detectados por la UCO como sobre las dos supuestas bolsas cargadas con 90.000 euros que la empresaria Pano afirma que dejó en Ferraz. Lo hace después de que el magistrado Leopoldo Puente, el instructor en el Supremo de la causa por posible corrupción que salpica al PSOE, instara el pasado viernes a los juzgados centrales de la calle Génova a indagar en esa doble vía. Todo ello, después de que las explicaciones del propio partido y de su exdirector gerente, Mariano Moreno, no convencieran al magistrado del alto tribunal, quién llegó a insinuar que el descontrol en la caja de Ferraz pudo haber facilitado que los dos imputados blanquearan dinero ilícito.

Según la resolución a la que tuvo acceso este periódico, entre la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal del propio Moreno; de Celia Rodríguez, que era la secretaria de Ferraz encargada de repartir los sobres; y el testimonio de Carmen Pano, la empresaria socia de Aldama que asegura haber entregado 90.000 euros en Ferraz.

En esas manifestaciones, que la también investigada por el fraude fiscal millonario de los hidrocarburos reiteró en su momento ante el juez competente y ante la comisión del Senado, se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE. En concreto, el pasado 25 de febrero Pano declaró ante Puente que en octubre 2020, con Ábalos aún en la Secretaría de Organización, se desplazó en dos ocasiones a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz, para entregar sendas bolsas cargadas con 90.000 euros por orden de Víctor de Aldama, quien, no obstante, ha negado estos hechos.

Pano, madre de una exnovia de De Aldama, afirmó desconocer el destino final que tenía ese dinero. Según su relato, ella misma llevó 45.000 euros al despacho de De Aldama en la calle Alfonso XII de Madrid procedentes de la mano derecha de éste, Claudio Rivas, quien está imputado igualmente en la trama fiscal por las gestión de hidrocarburos.

Segunda planta

En esa primera ocasión, Pano llegó al edificio socialista -detalló ella misma en su declaración- en un taxi contratado por el empresario, se identificó en el puesto de seguridad y el vigilante que franqueaba la entrada le acompañó en ascensor hasta la citada segunda planta. Allí hizo la entrega del efectivo a un varón que no conocía y que tampoco ha podido identificar.

Según explicó al juez Puente en febrero, la testigo repitió la misma operación días después, a finales de octubre de 2020, cuando de nuevo hizo una entrega de 45.000 euros de parte de Rivas a De Aldama.

En esta pieza separada, además de los testimonios de Moreno, Rodríguez y Pano, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 también ha incluido el dosier que el PSOE envió a Puente como contestación al informa de la UCO del pasado 8 de octubre que fue el que denunció los pagos a Ábalos y Koldo sin respaldo en los asientos oficiales del partido. Ese informe de la Guardia Civil también ha pasado a engrosar este nuevo sumario.

Moreno, además, ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación. La postura en Anticorrupción en este asunto será clave ya que, por primera vez la Fiscalía tendrá que manifestar si ve sombras de irregularidades en las cuentas del PSOE o en sus formas de pagos.