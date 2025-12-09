Ayuso celebra la sentencia al ex fiscal general y afirma que el Estado de Derecho «funciona pese a los intentos del Gobierno» La presidenta madrileña considera «durísima» la resolución del Supremo y denuncia el uso de la Fiscalía para atacar a un adversario político

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en su intervención en el Día de la Constitución.

C. P. S. Martes, 9 de diciembre 2025, 20:17

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este martes que «el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno» tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la que ha calificado de «durísima».

Díaz Ayuso se ha pronunciado desde el nuevo campus universitario de Torrejón de Ardoz, después de que el Alto Tribunal haya concluido que García Ortiz «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito». El Supremo considera que existió un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, tanto por la filtración a los medios del correo electrónico en el que el empresario se ofrecía a confesar como por la posterior nota de prensa en la que se le mencionaba.

La dirigente autonómica ha asegurado que una sentencia de estas características haría «caer a plomo» a cualquier gobierno en una democracia liberal y ha advertido de que «no nos podemos acostumbrar a que todo valga».

Asimismo, ha lamentado haber llegado a esta situación y ha criticado lo que considera una «utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente», en referencia a Pedro Sánchez. En este sentido, ha subrayado que la Fiscalía General no puede emplearse para atacar a un adversario político y ha insistido en que «estas prácticas no pueden consentirse».