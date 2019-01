Borrell no descarta ya ser candidato a las europeas El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, durante su participación en un desayuno informativo. / EFE/Javier Lizón «Tengo un problema, me gusta ser demasiadas cosas al mismo tiempo», dice PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 14 enero 2019, 11:13

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, tiene todas las papeletas para ser el próximo candidato del PSOE a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, aunque hasta ahora haya dejado caer en círculos privados su preferencia de seguir en su puesto de jefe de la diplomacia española. Es el favorito del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y decir 'no' puede acabar resultándole imposible. Por lo pronto, esta mañana, ha evitado descartarse.

Borrell, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, no ha sido en absoluto claro sobre el tema, es cierto. Pero tras despejar varios balones, ha dado una respuesta clave para evaluar sus expectativas . «Entonces, lo que ya sabemos es que usted no será el candidato», le ha espetado ya rendido tras tanta evasiva el conductor del acto, Javier García Vila. «Eso -ha replicado rotundo el ministro- no lo he dicho».

El que fuera presidente del Parlamento Europeo ha asegurado que no ha recibido ninguna «oferta» formal de Sánchez pero también ha admitido que sabe perfectamente quién es la persona que el jefe del Ejecutivo tiene en la cabeza porque le ha llegado por «conductos colaterales». El presidente del Gobierno ya trasladó hace varias semanas a sus colaboradores que creía que Borrell era su mejor opción, aunque recientemente en un entrevista en EFE dijo que había también «muchas más personas» adecuadas para el puesto.

Tras dejar caer en su entorno que no quería asumir esa responsabilidad, el ministro de Exteriores ha dulcificado en público su posición e incluso ha dado muestras de dejarse querer. «Yo tengo un problema -ha dicho- a mí durante toda mi vida me ha gustado demasiadas cosas a la vez». Lo que no ha confirmado, en cualquier caso, es que el puesto de candidato vaya a ir aparejado a la aspiración de ser comisario.

El cabeza de cartel de los socialistas europeos, el holandés Frans Timmermans sí pidió que todos los países planteen así sus candidaturas, pero Borrell lo ha rechazado. «Se puede ser comisario sin ser candidato y ser candidato y no ser comisario», ha zanjado.