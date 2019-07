El PSOE descarta volver a intentar un Gobierno de coalición con Podemos Calvo argumenta que fue Iglesias el que rechazó esa fórmula y vuelve a plantear un acuerdo programático con apoyo externo de la formación de izquierdas PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 26 julio 2019, 15:08

El PSOE no se plantea ya volver a intentar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Lo insinuó este jueves el propio Pedro Sánchez durante la entrevista televisiva que ofreció tan solo unas horas después del fracaso de su investidura y lo ha apuntalado este viernes, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. «Habrá que explorar un programa de elementos en los que converjamos, como se ha viso en otras situaciones históricas -ha dicho en alusión a acuerdos como el alcanzado por Antònio Costa en Portugal-. Esas fórmulas pueden estar abiertas, la coalicón no».

La advertencia es un jarro de agua fría para el partido de izquierda radical que en todo momento se ha mostrado dispuesto a volver a negociar con más calma sobre las bases que ya exploraron ambas fuerzas entre el sábado pasado y este miércoles. «Ese espacio está concluido; lo concluyó el señor Iglesias ayer. Y como no es una cuestión baladí no se puede estar hoy como si lo de ayer no hubiera ocurrido», ha insistido en tono tajante la que, a lo largo de estos días, ha ejercido como jefa del equipo negociador socialista.

Sobre la mesa, Calvo ha dejado ya abierta sólo una vía de entendimiento con Podemos: un acuerdo programático («de máximos, de mínimos o de legislatura» ha apuntado) que lo convierta en socio externo. Ni siquiera ha dejado margen para volver a hablar de un Ejecutivo «de cooperación» como el que llegó a plantear Sánchez el pasado en junio, con miembros de Podemos en segundos niveles de la Administración o a la entrada de independientes propuestos por Iglesias en el Consejo de Ministros.

Sin vacaciones

La número dos del Gobierno también ha insistido en las apelaciones al Partido Popular y a Ciudadanos, a los que incluso ha llegado a responsabilizar, en un primer momento, por delante de Podemos, de que aún no haya un Ejecutivo. La dirigente socialista ha asegurado que Sánchez, ya no como candidato designado por el Rey pero sí como líder de la fuerza más votada, volverá a dirigirse a los líderes de los cuatro principales partidos nacionales para analizar cómo evitan la repetición electoral. No ha dicho cuándo, pero sí ha asegurado que el Gobierno en funciones estará activo todo el mes de agosto,«salvo una semana». «Es lo que toca hacer», ha esgrimido.