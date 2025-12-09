El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Efe

Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»

La mayoría de la Sala de lo Penal subraya que no hay versión alternativa creíble a que la filtración partió de la Fiscalía General, salva la veracidad de los testimonios de los periodistas e ironiza con «el candor» del novio de Ayuso

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:50

Comenta

Son 233 folios de una sentencia sin precedentes en la democracia española. Con un resumen destinado a la opinión pública cuya mera extensión, 15 páginas, ... da ya de entrada la medida del argumentario jurídico que despliegan los cinco magistrados que componen la mayoría de la Sala de lo Penal del Supremo -Andrés Martínez Arrieta (presidente), Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- para justificar por qué dictan la inhablitación que le ha costado a Álvaro García Ortiz su carrera como fiscal general del Estado. Estas son las principales líneas maestras de un veredicto histórico, un encaje de bolillos legal por el que el alto tribunal condena a García Ortiz por «la unidad de acción» de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador y la posterior nota de prensa, salvaguarda «la veracidad» de los testimonios que prestaron declaración en el juicio y acota «el desmesuradamente ambicioso planteamiento de la acusacion» ejercida por el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  4. 4

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  5. 5

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  6. 6

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  7. 7

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  8. 8

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  9. 9

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  10. 10

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por las turbulencias en el Seve Ballesteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»

Las claves de la condena a García Ortiz: «Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente»