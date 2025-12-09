El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Luis Ábalos en su escaño correspondiente al Grupo Mixto en el Congreso. EFE

El Congreso sigue esperando al Supremo para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

El exsecretario general del PSOE no ha solicitado a la Cámara baja participar en las votaciones de esta semana de forma telemática

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

Doce días después de su entrada en prisión provisional, el Congreso sigue sin saber qué hacer con la situación José Luis Ábalos, que oficialmente sigue ... siendo diputado del Grupo Mixto porque el auto de su encarcelamieno aún no es firme. El que fuera ex secretario general del PSOE ha recurrido su situación procesal, pero el Tribunal Supremo aún no ha tomado una decisión, por lo que la Cámara baja aún no puede retirarle el sueldo o el voto.

