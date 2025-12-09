El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exfiscal general consulta su móvil Europa Press

«La destrucción de los mensajes no obedecía a una exigencia legal»

La sala dice «no poder entender» que García Ortiz «no preservara» los correos que hubieran probado su «inocencia»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:02

Comenta

El Supremo no se ha creído, ni mucho menos, la versión de Álvaro García Ortiz de que borró por completo todos sus dispositivos –precisamente solo ... horas después de conocer que se le abría causa por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso- siguiendo un supuesto protocolo que le obligaba a cancelar periódicamente sus datos por motivo de confidencialidad. La sala certifica que no existía esa «exigencia legal» de borrado masivo de información y que, en cualquier caso, no se entiende como el fiscal general del Estado no hiciera por «preservar» al menos los supuestos datos que hubieran probado su «inocencia». Para la sala es igualmente incompatible ese supuesto rigor a la hora de borrar datos por imperativo legal con el descontrol en el acceso a los buzones de la Fiscalía que, según el propio condenado, habría facilitado que decenas, sino centenares de personas, pudieran haber tenido acceso al mail del abogado Carlos Neira, defensor de la pareja de la presidenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  4. 4

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  5. 5

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  6. 6

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  7. 7

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  8. 8

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  9. 9

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La destrucción de los mensajes no obedecía a una exigencia legal»

«La destrucción de los mensajes no obedecía a una exigencia legal»