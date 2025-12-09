«La destrucción de los mensajes no obedecía a una exigencia legal»

El Supremo no se ha creído, ni mucho menos, la versión de Álvaro García Ortiz de que borró por completo todos sus dispositivos –precisamente solo ... horas después de conocer que se le abría causa por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso- siguiendo un supuesto protocolo que le obligaba a cancelar periódicamente sus datos por motivo de confidencialidad. La sala certifica que no existía esa «exigencia legal» de borrado masivo de información y que, en cualquier caso, no se entiende como el fiscal general del Estado no hiciera por «preservar» al menos los supuestos datos que hubieran probado su «inocencia». Para la sala es igualmente incompatible ese supuesto rigor a la hora de borrar datos por imperativo legal con el descontrol en el acceso a los buzones de la Fiscalía que, según el propio condenado, habría facilitado que decenas, sino centenares de personas, pudieran haber tenido acceso al mail del abogado Carlos Neira, defensor de la pareja de la presidenta.

La sentencia deja bien claro que García Ortiz habría mentido en su afán de presentar como obligación legal el borrado de los mensajes de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. «Lo realizó, casualmente, el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación», añade la sentencia. El fallo tilda de «coincidencia muy llamativa» que ese «borrado concienzudo-doble borrado», tal y como lo certificó la UCO tuviera lugar en un «día tan singular». La sala, en síntesis, no se cree que García Ortiz precisamente esa jornada se «entretuviera» en cumplir esa «rutina periódica».

Pero el fallo va más allá: «no existe un deber - tampoco un derecho- a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial». Así que «cuando la voluntaria y consciente eliminación de esos datos no se practica de forma selectiva sino integral, en coincidencia con la proximidad de una más que previsible exigencia de responsabilidades penales y el consiguiente llamamiento por el juez instructor, es lógico inferir que ese borrado no se hace en cumplimiento de un mandato legal, sino con una genuina estrategia de defensa que, como es obvio, puede ser valorada por la sala desde la perspectiva del valor incriminatorio de los actos de protección», dicen los jueces.

En definitiva, «la Sala no puede aceptar como argumento explicativo de la destrucción de los mensajes enviados y recibidos por García Ortiz que ese borrado obedeciera a una exigencia legal».

«Toda, absolutamente toda»

Pero los magistrados van más allá. No existe «disposición alguna que obligue al Fiscal general del Estado» al borrado periódico, pero menos todavía una normativa que le fuerce a «dejar en blanco» todos sus dispositivos. Y es que García Ortiz -recuerda la sentencia- destruyó «toda, absolutamente toda, la información almacenada con ocasión del ejercicio de su cargo».

Para la Sala, aun admitiendo que la prudencia del acusado fuera la que le llevara a borrar periódicamente sus correos, «lo que en modo alguno puede entenderse es que no preservara, de alguna manera, los correos relativos a los hechos a los que se contrae el presente procedimiento, conociendo que éstos constituían una prueba esencial de su inocencia. Así lo hizo el Sr. Lobato, con menos conocimientos jurídicos que el Sr. García Ortiz».

Frente a la alegación del frecuente cambio de dispositivo móvil que implicaba la pérdida de información, el tribunal considera contrario a elementales exigencias de sentido común aceptar como probado que, de forma periódica, el fiscal general del Estado restaure los valores de fábrica de su terminal telefónico y que lo haga para preservar la información más sensible que almacena en sus dispositivos. «No es fácil conciliar la explicación de ese borrado global con la necesidad, más que evidente, de que la cúspide del Ministerio Público preserve datos que pueden resultar indispensables para, en su caso, tener constancia de instrucciones o documentos que le han podido ser remitidos por otros funcionarios del Ministerio Fiscal o que él haya cursado en relación con algunos de los centenares de procedimientos de los que ha podido ser informado».

Por si fuera poco – añade la sentencia- «no deja de ser llamativa esa periódica puesta a cero del teléfono móvil del fiscal general del Estado, explicada por el obediente acatamiento de la supuesta normativa de protección de datos, en contraste con las fugas de información que se han insinuado por el acusado y varios de los testigos que declararon en el plenario y que habrían permitido a centenares de fiscales y personal administrativo acceder al controvertido correo de 2 de febrero de 2024».

«Abismo»

Para el tribunal, la prueba practicada en el plenario «ha evidenciado un abismo entre el invocado acatamiento de las normas reguladoras de la protección de datos, que habrían impuesto el borrado, y la ausencia de medidas de seguridad que neutralizaran la tentación de cualquier otro fiscal o funcionario de acceder y difundir el mensaje de 2 de febrero de 2024».

Del mismo modo, para los magistrados también resulta significativo que no se activara expediente alguno desde las unidades orgánicas dependientes de Fiscalía General para investigar la filtración de dos correos que formaban parte de un expediente oficial para corregir esa fuga de datos personales que estaba sirviendo de apoyo a noticias que condicionaron el debate político en aquellos días. «La indiferencia institucional ante la pública difusión de dos correos electrónicos que expresaban el inicio de un trámite de conformidad por parte del Sr. González Amador y el Sr. Salto Torres sólo es entendible a partir de la interesada pasividad de quien encarnaba entonces la cabeza jerárquica del Ministerio Fiscal».

En suma, la Sala concluye que la causa explicativa del borrado «no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, el Sr. García Ortiz».