El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial de Almería Archivo

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Ambos estaban ya investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario

Alicia Amate

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, ... y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  3. 3

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  10. 10

    La jueza avala las extracciones de lobos aprobadas por el Gobierno de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por contrataciones irregulares en la compra de mascarillas