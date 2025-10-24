El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

La valoración de Sánchez cae este año entre los votantes junteros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:55

Comenta

Junts convocará a su militancia a una consulta para que dé su opinión sobre la decisión que adoptará la ejecutiva juntera este lunes en Perpiñán ( ... Francia) sobre si deja de apoyar o no a Pedro Sánchez. Será una ruptura en tres fases: el domingo, Puigdemont se reunirá con su núcleo duro, antes del cónclave del lunes de la dirección postconvergente. La consulta a las bases podría ser entre el martes y el miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  5. 5 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  6. 6

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  7. 7

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9 Un fuerte incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  10. 10

    La gran fiesta de los ingenieros industriales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo

El electorado de Junts prefiere a Sánchez antes que a Feijóo