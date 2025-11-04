El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista este martes, del libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» en París. EFE

El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»

Este medio ha podido leer parte del libro autobiográfico del rey Juan Carlos I, que llega el miércoles a las librerías en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:05

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llega primero este miércoles a las librerías en Francia. Las memorias del ... rey emérito Juan Carlos I, titulado 'Reconciliation' (Reconciliación) y coescrito con su biógrafa francesa Laurence Debray, se pone primero a la venta en el país vecino antes de su comercialización en España en diciembre. Este medio ya ha podido consultar esta obra con la que el exjefe del Estado intenta reconciliarse con sus conciudadanos y se muestra comprometido «para hacer todo lo posible» para que el rey Felipe VI «tenga éxito».

