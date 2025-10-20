El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-67 por dos accidentes a la altura de Mogro y Polanco
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

España propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

El presidente del Gobierno asegura que el sistema actual «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente»

C. P. S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:28

Comenta

El Gobierno quiere acabar acabar con el cambio de hora. Una propuesta que va a llevar este lunes ante la Unión Europea, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales. En un mensaje, acompañado de un vídeo en el que ha asegurado que «cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido» y ha argumentado que el sistema actual «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

El jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, «francamente», no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj. «En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario.

Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año«, ha explicado.

Por ese motivo, Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía.

«Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación», ha concluido el presidente en su mensaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  5. 5

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  6. 6

    Ojos de salmón con queso crema
  7. 7

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  8. 8 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  9. 9

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  10. 10

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

España propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026