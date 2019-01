ERC no apoyará los Presupuestos sin cambios con los presos y el referéndum Tardá (i) y Otegi. / EP «Si no se resuelve de manera democrática el conflicto en Euskadi y Cataluña, al final lo que se deteriora es la democracia en su conjunto», asegura Tardá EFE Bilbao Sábado, 12 enero 2019, 19:57

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha explicado este sábado en Bilbao que no apoyarán los Presupuestos si el Gobierno «no se mueve» en cuanto a las peticiones de las fiscalía contra los políticos catalanes presos o en la negociación de un referéndum para Cataluña.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una manifestación en apoyo a los presos de ETA, Tardá ha señalado que el Gobierno debe «instar a la fiscalía a que actúe, el estatuto de la Fiscalía lo permite y es legal», y cambiar la petición de penas contra los políticos que serán juzgados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. «Y si además avanzamos en la concreción de cómo y de qué manera se encara un hipotético referéndum en el que quepa la opción de más autonomía o independencia, si se avanza en ese sentido, nos moveremos. Si ellos no se mueven; nosotros, tampoco», ha aseverado. El dirigente de Esquerra ha sostenido que, en el juicio, «se demostrará que todo es una farsa» y que obedece a una «voluntad de escarmentar porque creen de forma estúpida que escarmentando y atemorizando a la sociedad catalana el conflicto va a desaparecer, al revés, no se resuelve nada».

Tardá ha considerado que los partidos españoles deben asumir que un referéndum que recoja la opción de la independencia de Cataluña es «inevitable» y que «de igual manera los independentistas tenemos que asumir que no se puede hacer la independencia al margen de un cincuenta por ciento de los catalanes que no lo son». «Si no se resuelve de manera democrática el conflicto en Euskadi y Cataluña, al final lo que se deteriora es la democracia en su conjunto y este Gobierno español tan patriota hace sufrir a los ciudadanos españoles», ha añadido.