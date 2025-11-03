El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside el Comité Ejecutivo Nacional del partido

Feijóo apela a Vox para relevar a Mazón y le tilda de víctima por la «cacería» de Sánchez

El líder del PP deja un posible adelanto electoral en el tejado de Abascal y carga contra el Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

Alberto Núñez Feijóo esperó hasta el final de su intervención ante el comité ejecutivo nacional del PP, con la ausencia de prácticamente todos los presidentes ... autonómicos del partido, para referirse al elefante en la habitación. El líder nacional considera que el paso a un lado dado este lunes por Carlos Mazón, un año después de la peor catástrofe natural de España, es una «decisión correcta» y ha apelado a Vox para que facilite «cuanto antes» la elección de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Lamentó también que Mazón haya sufrido una «cacería política y personal» dirigida por Pedro Sánchez y su Gobierno contra los que volvió a cargar por no haber declarado la emergencia nacional. «No lo hicieron porque no quisieron hacerlo», aseveró.

