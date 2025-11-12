El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado antes de declarar como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. EFE

García Ortiz: «No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación para defender el honor de la Fiscalía»

El fiscal general defiende su inocencia ante el Supremo en una declaración a medida en la que rechazó contestar a las acusaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo
Almudena Santos

Mateo Balín, Melchor Sáiz-Pardo y Almudena Santos

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:49

«No filtré nada; reaccionamos a un intento de intoxicación, a un bulo porque se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía. Colocamos ... los correos solo después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública. En esta causa hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal».

