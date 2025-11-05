El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leire Díez Efe

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El también fiscal Grinda se ratifica en su denuncia de que la 'fontanera' intentó sobornarle

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:48

El fiscal Ignacio Stampa aseguró hoy ante el juez del 'caso fontanera', Arturo Zamarriego, que Leire Díez durante la reunión que mantuvo con él el ... pasado 7 de mayo y en la que le pidió datos para tratar de boicotear las causas que salpican al Gobierno y al Partido Socialista e informaciones contra la UCO se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

