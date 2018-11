El sí a la independencia vuelve a repuntar en Cataluña Quim Torra interviene, el pasado octubre, en un acto de la Crida Nacional. / Efe ERC se dispara en las encuestas, JxCat se hunde y el 57% de los catalanes votaría hoy en contra de la Constitución CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 23 noviembre 2018, 13:11

El apoyo a la independencia vuelve a crecer en Cataluña, un año después de los hechos de octubre de 2017, cuando se celebró un referéndum ilegal sobre la independencia y la Cámara catalana declaró la secesión de manera unilateral. Según el último barómetro del CEO, el CIS catalán, si hoy se celebrara un referéndum, el 47,2% de los catalanes votaría sí a la separación, frente al 43,2% que votaría en contra. En el sondeo anterior de julio de este año, esta diferencia de cuatro puntos era inferior a los dos puntos. La última vez que el no se situó por encima del sí fue en junio de 2017. El CEO, que realizó sus preguntas entre el 22 de noviembre y el 12 de octubre, poco después de que la Fiscalía hiciera público su escrito de acusación, concluye también que la opción preferida por los catalanes para Cataluña es la de un Estado independiente (38,9%), una décima más que en el sondeo de julio. El 24% se decanta por una comunidad autónoma (25,5% en el barómetro anterior) y un 22,1% por un Estado dentro de una España federal (igual que en julio).

Este aumento de apoyo a la independencia se refleja en la estimación de voto en la Cámara catalana y en el Parlamento español. Según el CEO, las fuerzas secesionistas obtendrían hoy entre 69 y 73 escaños, frente a las 70 que tienen hoy, por lo que en principio la mayoría absoluta no peligra para el independentismo, un año después de las elecciones autonómicas catalanas. Sí cambia, no obstante, el equilibrio de fuerzas interno entre los grupos partidarios de la ruptura con el resto de España. En caso de elecciones catalanas, Esquerra ganaría hoy los comicios con 36-38 escaños, cuando en diciembre del año pasado obtuvo 32. JxCat se hundiría y pasaría de 34 a 23 o 24, diez escaños menos para el partido de Puigdemont, y la CUP registraría un aumento muy importante, pues podría sacar de 10 a 11 diputados, cuando ahora tiene 4 parlamentarios. Ciudadanos dejaría de ser la primera fuerza en el Parlamento catalán, ya que podría perder entre seis y siete diputados de los 36 registrados en el 21-D y que le dieron la primera plaza en los comicios. El PSC se mantiene en los mismos términos (17-18), Catalunya en Comú aumentaría 4 escaños (12-13) y el PP podría dejarse uno o dos de los cuatro que tiene.

Si las elecciones fueran al Congreso español, Esquerra sería la primera fuerza, con 14-15 escaños. En 2016 obtuvo nueve. La formación ganadora entonces fue Catalunya en Comú, que de 12 pasaría a 10-11. El PDeCAT caería de 8 a 6 y el PSC se estabiliza en 7-8. Ciudadanos, de 5 a 6-8. El PP se hundiría, al pasar de 6 a 1-2.

La encuesta del CEO incorpora dos preguntas nuevas, coyunturales, según los responsables del sondeo. Así, si volviera a celebrarse un referéndum para decidir sobre la actual Constitución española de 1978, el 57% de la población votaría contra la Carta Magna. Sólo el 17,4% votaría a favor, cuando en 1978 el 90% de la población votó a favor con un 67% de participación. La otra pregunta novedosa hace referencia a la percepción sobre el franquismo. El 68% de los catalanes creen que fue una etapa «negativa» para Cataluña. El 3% cree que fue positiva y el 22,5% aprecia elementos de ambos signos.