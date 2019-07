Los independentistas critican el «hipertacticismo» «irresponsable» de Sánchez El expresidente de la Generalitat Artur Mas, en una imagen de archivo. / Efe Esquerra y JxCat siguen sin soltar prenda sobre cuál será su posición en la votación de la investidura del presidente del Gobierno CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 15 julio 2019, 18:31

Esquerra y JxCat siguen sin soltar prenda sobre cuál será su posición en la votación de la investidura del presidente del Gobierno. Ambos se plantean facilitar la elección de Pedro Sánchez, pero a la espera de que el candidato socialista pudiera mover ficha, prefieren no aclarar su voto. Los dos partidos, eso sí, son muy críticos con Sánchez y le reprochan que no tenga voluntad de diálogo. «No está a la altura», «no ha hecho ningún gesto», su actitud es «irresponsable» y corre el riesgo de «quedarse solo», advirtieron ayer desde Esquerra. ERC no pondrá líneas rojas ni dará cheques en blanco, pero exige al candidato socialista que «escuche» al independentismo.

La posición de JxCat está más abierta. Dirigentes nacionalistas, como Artur Mas, abogan por la abstención, pero el sector próximo a Puigdemont aún está madurando el voto en contra. Desde el espacio postconvergente avisaron ayer a Sánchez de que el que juega con fuego acaba quemándose. Por ello, instaron al líder del PSOE que abandone el «hipertacticismo» que a su juicio está practicando y permita a Podemos entrar en el Gobierno. Con los morados en la Moncloa, los nacionalistas creen que se abriría una «ventana» para resolver el pleito catalán.

JxCat y ERC no han pactado una posición común en Madrid, lo que supone una muestra más de la crisis que sufren. Guerra interna que ha vivido un nuevo capítulo, tras el choque dominical entre Quim Torra y Joan Tardà. JxCat pidió a sus socios respeto a Torra y ERC exigió que la decisión sobre el adelanto electoral sea consensuada.