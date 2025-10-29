El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  5. 5

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  8. 8 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  9. 9

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  10. 10

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias