Junts da un ultimátum a Sánchez: «Menos hablar de cambio de horario y más de la hora del cambio»

Cruce de reproches entre Junts y el presidente Pedro Sánchez durante la sesión de Control al Gobierno. La portavoz de los soberanistas, Míriam Nogueras, ha ... dado un ultimátum al Ejecutivo aprovechando la reciente recuperación de eliminar el cambio horario -como el que se va a producir en la madrugada de este domingo- instándole a actúar para paliar «lo que le quita el sueño a muchas personas». «Quizá habría que hablar menos de cambios de horarios y hablar más de la hora del cambio», ha zanjado durante su turno.

Nogueras cree que «hay mucha gente que está hasta las narices de los retrasos en renfe mientras suben impuestos a los autónomos para pagar el rescate a las estrellas de la flotilla». «A usted ya no le sirve envolverse en la bandera Palestina, ahora lo intenta con la del cambio horario», le ha vuelto a espetar.

Sánchez ha respondido defendiendo la supresión del cambio de hora que, ha argumentado, «está respaldado por la ciencia y apoyaro por el 84% de la ciudadanía europea». «No entiendo muy bien por qué ustedes rechazan el cambio horario cuando hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019», ha insistido el jefe del Ejecutivo.

Antes, el dirigente socialista había confrontado con Alberto Núñez Feijóo, con la corrupción y la división en el Gobierno por la cuestión de la vivienda de fondo. «Si la deuda pública no ha parado de subir, ¿Dónde está nuestro dinero? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. No me extraña que medio Gobierno pida la dimisión de la ministra de Vivienda. ¿Desde que usted es presidente, el PSOE se ha financiado ilegalmente o no?», le ha preguntado el líder de los populares, a lo que Sánchez le ha respondido con un «no».