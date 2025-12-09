El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El secretario general de Junts, Jordi Turull. Efe

Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

Los de Puigdemont rechazan una moción con el PP e instan a Sánchez a «cumplirlo todo» si quiere rehacer las relaciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:33

A pesar de los gestos y los intentos de acercamiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts volverá a tumbar este jueves la ... senda de estabilidad del Ejecutivo central, un paso previo a la elaboración de los presupuestos.

