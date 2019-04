Lluis Llach aconsejó a los 'Jordis' subirse a los vehículos de la Guardia Civil el 20-S El cantautor y diputado de JxSí Lluís Llach, este lunes durante el juicio del 'procés'. / EFE El cantautor comparece como testigo en el juicio y trata de descargar la responsabilidad de Sànchez y Cuixart por el asedio a la consejería MELCHOR SÁIZ-PARDO y MATEO BALÍN Madrid Lunes, 29 abril 2019, 19:12

Lluis Llach se bajó en diciembre de 2017 de la política, pero no del activismo independentista. El cantautor gerundense, de 70 años, compareció este lunes en el juicio del 'procés' secesionista como testigo. Su presencia a petición de la acusación popular de Vox estuvo relacionada con los incidentes del 20 de septiembre de 2017 en Barcelona. El «asedio» a la Consejería de Economía en plena operación judicial contra los organizadores del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Supremo.

Llegado desde su retiro espiritual africano, el autor de L'Estaca se sentó ante el tribunal con un libro del procesado Raül Romeva -exconsejero de Exteriores de ERC- en la mano y un lazo amarillo en el jersey. «Soy independentista, y, con la venia, señor presidente, como ciudadano homosexual independentista y aspirante a ciudadano del mundo estoy en desacuerdo [con que Vox le pueda interrogar]», comenzó su declaración el testigo.

Una mención que fue cortada de raíz por el presidente de la Sala Manuel Marchena, que le recordó su obligación de contestar a todas las partes y de decir verdad. «De acuerdo», respondió Llach. Entonces comenzó su intervención (retrasada a este lunes por estar fuera del país, en Senegal, donde tiene una fundación educativa).

«No vi violencia»

La primera revelación fue bastante llamativa. Admitió que fue quien tuvo la idea de que los 'Jordis', Sànchez y Cuixart, subieran sobre los vehículos de la Guardia Civil para dirigirse a las masas. «Lo lamento, pero les dije que el único sitio donde puede ser eficaz la desconvocatoria es encima de los coches, porque es el único sitio en el que os puede ver todo el mundo».

Añadió que los 'Jordis' «tenían la mala costumbre» de consultarle las cosas y le pidieron a él y a otras personas que les acompañáramos al escenario para la desconvocatoria. «El señor Cuixart se la cargó (penalmente) porque el fue el primero, y a mí en un escenario nunca me habían silbado así, con perdón», relató Lluís Llach. «Yo no vi en ningún caso violencia contra el vehículo de la Guardia Civil, no vi a nadie golpeando con una piedra. Si vi mucha gente encima y creí que los daños se deben a eso», aseguró.

El juicio se reanuda este martes con la presencia de los primeros testigos de las defensas que acudieron a los colegios el 1 de octubre para votar, un comisario de los Mossos y dos sindicalista de la policía catalana

Más información El intento de internacionalizar el 'procés' acaba en una torre de Babel

.