El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallazo de la aplicación de WhatsApp aportado por Stampa al juzgado R.C.

Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El fiscal Stampa presenta en el juzgado los wasaps que se intercambió con el empresario Luis del Rivero, mediador del encuentro con Leire Díez, en los que se apuntaría al supuesto conocimiento de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps -en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama presuntamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno- el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  3. 3

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  4. 4

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  5. 5

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  6. 6

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  7. 7

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  8. 8

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  9. 9

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

Los mensajes de la trama de la &#039;fontanera&#039; de Ferraz: «El 1 es quien decide»