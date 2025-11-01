El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María José Sáenz de Buruaga, Alfonso Fraile (presidente de la Cofradía) y Javier López Estrada, recibidos por la Agrupación de Danzas de Tanos en el Círculo de Recreo, este sábado, en Torrelavega.

María José Sáenz de Buruaga, Alfonso Fraile (presidente de la Cofradía) y Javier López Estrada, recibidos por la Agrupación de Danzas de Tanos en el Círculo de Recreo, este sábado, en Torrelavega. Roberto Ruiz

De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega

La ciudad pone el broche a su homenaje al plato de cuchara con la carrera de albarcas y la designación de nuevos cofrades como la presidenta Buruaga

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:51

Después de siete días de catas y ollas ferroviarias calentando los soportales de la ciudad, Torrelavega celebró este sábado el Gran Capítulo de la Cofradía ... de los Cocidos, el broche a una semana dedicada al plato de cuchara y que, este año, ha guardado un especial recuerdo al difunto expresidente de la entidad, Gabriel Argumosa, el médico y divulgador que impulsó estas jornadas hace tres años. Este sábado, su «legado», «generosidad» y «calidad humana» empaparon todas las intervenciones y los brindis de esta familia, en una cita que volvió a tener de todo en el menú: desde el nombramiento de nuevos cofrades, incluida la presidenta Sáenz de Buruaga, en un acto en el Círculo de Recreo; la carrera de albarcas desde la Asunción hasta la Virgen Grande, bautizada ya como 'Memorial Gabriel Argumosa'; hasta la comida de la cofradía en el Casino de Solvay. Y todo, de lo primero a lo último, con gaitas, danzas, piteros y mucho folclore en general como aderezo.

