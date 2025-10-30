El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset en el Congreso de los Diputados. EFE

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

El 86% de las bases votan a favor de retirar el apoyo al PSOE, con una participación del 66%

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La militancia de Junts ha respaldado este jueves de manera mayoritaria la decisión de la cúpula del partido de romper con Pedro Sánchez. En una ... consulta celebrada de manera telemática entre el miércoles y el jueves, los partidarios de dar por concluida la colaboración con los socialistas han sumado el 86% de los votos, frente al 10% que se han posicionado contrarios. La participación ha rondado el 66%, en un censo de unos 6.300 militantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  3. 3

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  4. 4

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  5. 5

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: Â«Ha sido un susto importanteÂ»
  7. 7

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  8. 8

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  9. 9

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  10. 10 El Perro de San Roque y su elegante puesta en escena en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez