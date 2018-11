Centenares de personas acuden a misa franquista en el Valle de los Caídos Varios cámaras graban en la entrada de la basílica. / Óscar Chamorro En todo momento el lugar ha estado custodiado por agentes de la Guardia Civil que han requerido a los asistentes que no portaran símbolos franquistas EFE San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Martes, 20 noviembre 2018, 21:04

Centenares de personas han acudido este martes a la Basílica del Valle de los Caídos para asistir a la misa oficiada por el abad de los monjes benedictinos Santiago Cantera en memoria de José Antonio Primo de Rivera y del dictador Francisco Franco, del que se cumplen 43 años de su fallecimiento este martes.

Desde las nueve de la mañana, con el recinto cerrado, decenas de coches se agolpaban en la entrada del monumento regentado por Patrimonio Nacional ante grandes medidas de seguridad por parte de la Guardia Civil. «Me parece que a los muertos los hay que dejar en paz. Hay que tener respeto a los héroes tanto de un lado como del otro», señalaba uno de los asistentes al Valle de los Caídos.

A las once de la mañana ha comenzado el acto religioso del abad de la congregación, que ha tenido en la primera fila de la Basílica al bisnieto del dictador, Luis Alfonso de Borbón, y al presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro. Durante la homilía, Cantera ha subrayado que en este lugar se realiza un recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil tanto del bando nacional como republicano. Asimismo, ha recalcado que en la tradición cristiana los cuerpos de los difuntos tienen que gozar de «dignidad y respeto» para que «reposen en paz». «En esos cuerpos ya no hay vida, no encontramos ningún peligro en ellos. No creemos en fantasmas, no nos asustan los muertos, no vivimos angustiados temerosos ante el mal que nos pueden hacer los cuerpos de los difuntos», ha señalado el abad. Tras este acto litúrgico los asistentes se han agolpado ante las tumbas de Franco y Primo de Rivera para depositar flores.

Óscar Chamorro

En todo momento el lugar ha estado custodiado por agentes de la Guardia Civil que han requerido a los asistentes que no portaran símbolos franquistas. No obstante, al acabar el acto fuera del lugar uno de los presentes se ha encarado con los agentes al portar una bandera preconstitucional.

A su salida del tempo, Luis Alfonso de Borbón ha rechazado hacer declaraciones y ha reclamado «respeto» para la familia en este aniversario.Por su parte, Chicharro se ha mostrado convencido «de que no será el último año» del cuerpo de Franco en el Valle de los Caídos salvo que «se rompa el Estado de derecho».

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno no puede acabar con la Fundación Francisco Franco ya que en la Constitución existe la libertad de expresión. «También se debería hacer lo mismo con las fundaciones marxistas», ha insistido ante los medios de comunicación. También ha estado presente en el acto la presidenta de la agrupación Movimiento por España, Pilar Gutiérrez, que ha desvelado el inicio de una campaña para que la Iglesia beatifique a Franco.