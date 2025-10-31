El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo

EP

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

Comenta

Una explosión registrada en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un muerto y un herido grave en la mañana de este viernes.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación han confirmado la deflagración que se ha producido minutos antes de las 11.00 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos intentando esclarece lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator

Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator