Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa en el 'caso Begoña Gómez'
El juez cita como investigada a la actual Secretaria General de la Presidencia del Gobierno Judith Alexandra González por la contratación de la asesora de la mujer del presidente
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:25
El juez cita como investigada a la directora del Departamento de ... Coordinación Técnica y Jurídica Judith Alexandra González por la contratación de la asesora de Presidencia
