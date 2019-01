El PP intenta presionar a Vox en vísperas de la investidura andaluza 00:36 Los populares muestran reticencias a abordar una reforma de la ley de violencia de género en las negociaciones para la Junta, pero sí se abren a una modificación futura en el Congreso NURIA VEGA Madrid Lunes, 7 enero 2019, 12:28

El PP avanza atrapado entre su determinación de llegar a la Junta de Andalucía y el temor a las exigencias de Vox. En las horas previas al encuentro que mantendrán este martes en Sevilla los secretarios generales de ambas formaciones, Teodoro García Egea intenta presionar al partido de Santiago Abascal para que no ponga en riesgo la investidura de Juanma Moreno con demandas de calado nacional. «La única esperanza de Susana Díaz se llama Vox, ella va a hacer todo lo posible por boicotear este pacto», ha advertido el número dos de los populares, Teodoro García Egea, que sitúa sobre la derecha extrema la responsabilidad de permitir o no un cambio en el Gobierno regional.

En el PP aspiran a que el precio a pagar por el respaldo de Vox en el Parlamento de Andalucía no sea demasiado elevado. De esta manera, fuentes de la dirección nacional no son partidarias de que en la cita de este martes asuntos como la reforma de la ley de violencia de género estén sobre la mesa. «De Andalucía -defienden- hablamos lo que quieran». Pero, aun así, en los mensajes lanzados en público hace días que los populares se han abierto a una modificación legal futura para que la norma trascienda a la mujer y recoja medidas de protección a «los hombres, niños, ancianos o parejas homosexuales» que sufren algún tipo de agresión en el entorno familiar.

En dos entrevistas concedidas esta mañana a Antena 3 y Telecinco, García Egea ha defendido como «más lógico» que este debate se aborde «sosegadamente» en el Congreso. Una manera de desvincularlo de las negociaciones de Andalucía. Pero en ningún caso se ha cerrado a una reforma. «Yo digo que todas las leyes se pueden mejorar, todo es susceptible de mejora y, por tanto, no estoy en contra, sino a favor de proteger todo aquello que no esté protegido adecuadamente por la ley y de perseguir denuncias que, en ocasiones, pudieran ser no adecuadas a los hechos», ha admitido.

«Esto no va de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres -ha añadido-, sino de agresores contra víctimas. Y toda ley puede mejorarse y debatirse, pero no por Twitter o en los platós de televisión». Fuentes populares confían en que este viraje se deba al calor de la negociación, pero hay quienes en el PP se llevan las manos a la cabeza por que el partido de Pablo Casado haya aceptado el marco de debate sobre la violencia de género que plantea Vox. Creen que se corre el riesgo de desdibujar la realidad de la lacra que sufren las mujeres.