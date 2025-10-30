El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Gobierno, en la última sesión de control. E. P.

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Llegó el día D. Un año y medio después de que el PP registrase la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación ... que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo', Pedro Sánchez hará finalmente este jueves el paseíllo por la Cámara alta donde deberá enfrentarse al tercer grado al que le someterán desde el primar partido de la oposición pero también al fuego amigo. Un interrogatorio de más de cinco horas –cada grupo cuenta con 50 minutos– que el jefe del Ejecutivo afronta desde la «más absoluta tranquilidad» y en el que los de Alberto Núñez Feijó buscarán «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. «Para entender lo que pasa en el Gobierno hay que analizar el perfil de su líder, entender al personaje y ver cuáles son sus limites», sostienen en Génova.

