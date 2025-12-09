El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. EFE

El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

Sumar critica que se haya escrito «una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo»

Álvaro Soto
Miguel Ángel Alfonso

Álvaro Soto y Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:42

El PP considera que la sentencia confirma que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado «al que se le puede llamar ... delincuente». El secretario general del partido, Miguel Tellado, exige incluso la dimisión de Pedro Sánchez. »Ya conocemos la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'«, escribe Tellado en una publicación en X.

