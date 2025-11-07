El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de los sobres entregados a José Luis Ábalos y Koldo García R.C.

El PP pide a la Audiencia Nacional que expulse al PSOE como acusación en la causa de los sobres de Ferraz

Los populares y el resto de acusaciones creen incompatible que el Partido Socialista siga en la nueva pieza abierta por Moreno cuando va a ser investigado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:08

El Partido Popular -que dirige la 'acusación popular unificada' en el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional- ha pedido este viernes al juez Ismael Moreno ... que expulse inmediatamente de esta causa al PSOE, que también es acusación popular en este procedimiento, al entender que su personación es incompatible con el hecho de que el magistrado abriera el jueves una pieza separada para investigar al propio Partido Socialista, en particular los pagos opacos y en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García y si es cierta la denuncia de la empresaria Carmen Pano que asegura que entregó 90.000 euros en la sede Ferraz.

