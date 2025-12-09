PSOE y PP se unen para pedir al Tribunal de Cuentas que audite la fundación de Vox

PSOE y PP han unido sus votos este martes en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que ... este órgano fiscalizador realice una auditoría específica de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, desde su creación, en 2020, hasta 2025. La propuesta, planteada por los socialistas, ha recibido el apoyo de los populares, de Sumar y el PNV y el voto en contra del partido de Santiago Abascal, que a su vez preside esta entidad.

La iniciativa urge al Tribunal de Cuentas a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso para «analizar la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación». El texto se hace eco de las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares, que aseguraron haber recibido presiones para supuestamente desviar dinero de los grupos parlamentarios a la fundación.

Disenso «es un laboratorio de ideas orientado a la defensa de valores como la libertad, la soberanía nacional, la vida, la familia y el Estado de Derecho» y su labor se articula «a través de programas de análisis, investigación y formación, junto con una red activa de colaboración con entidades internacionales afines», según explica la web de la fundación. A cambio de estos trabajos, recibe aportaciones de Vox. Desde 2020, el partido ha transferido 10 millones de euros a Disenso.

El diputado socialista Ferran Verdejo ha afirmado que existe un «historial de sospechas sólidas» en la contabilidad de Disenso y ha acusado a Abascal de tener solo interés «por el dinero» y por garantizarse una «paguita vitalicia». Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido está a favor «de que se investiguen todas las fundaciones».

Mientras, Vox se ha defendido de las acusaciones. La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha subrayado que Disenso ya está «sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas con informes favorables», ha tildado de «cacería» la auditoría aprobada por la Comisión Mixta y ha acusado al PP y al PSOE de hacer una «pinza» contra su formación. Millán ha exigido al PP que «se afane en pedir estas responsabilidades al PSOE» y no a su partido, y en este sentido, Vox ha planteado una propuesta a la misma Comisión Mixta para que realice «un informe de fiscalización especial de las cuentas de ingresos y gastos de cada una de las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos».