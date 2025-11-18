El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
Pedro Sánchez recibe a Volodímir Zelenski en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. EFE

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania

En su tercer viaje oficial a España, el mandatario ucraniano ha vistiado el Congreso, la sede de Indra, se ha fotografiado frente al Guernica en el Reina Sofía y ha mantenido un encuentro con el Rey y con Sánchez

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno tras la reunión que ... han mantenido en Moncloa Pedro Sánchez con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  5. 5

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  6. 6

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  7. 7

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  9. 9

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  10. 10

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania