El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Felipe VI y la reina Letizia durante el funeral por las víctimas de la DANA, el pasado año EFE

Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

En el progarma inicial no constaba ese saludo, aunque desde el Gobierno se defiende que nunca se ha tratado de impedir ese encuentro de don Felipe y dooña Letizia con las víctimas

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:50

Comenta

Moncloa ha rectificado el programa sobre el que se trabajaba en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que se celebrará esta tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y finalmente, los Reyes sí saludarán, junto a Pedro Sánchez a los familiares de las víctimas en una sala adyacente unos minutos antes. Desde el Gobierno, se había defendido que las familias de los fallecidos habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de garantizarles el mayor respeto. De ahí que en un primer programa no se incluyese ningún saludo.

«No hay barreras, ni hay nada», defiende fuentes gubernamentales, que aseguran que en ningún momento se había planteado evitar que don Felipe y doña Letizia se parasen a saludar a las familias como ya hicieron durante el funeral celebrado el pasado diciembre en la catedral de Valencia, «No sabía yo que Moncloa pudiera impedir este tipo de cosas», ironizan las mismas fuentes, que insisten en que los protagonistas no son las autoridades que van a acudir sino las 237 víctimas y sus familias.

Según el programa, a las 17.45 horas, los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades y, a continuación, saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. Todo en apenas quince minutos porque a las 18 horas está previsto que se inice el funeral. En el papel, el presidente de la Generalitat Valenciana, al que asociaciones de víctimas habían vetado en el acto, no formará parte de este saludo. «No sabemos si va a estar o no», arguen en Moncloa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana

Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana