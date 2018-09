Rivera da un plazo de 48 horas al PSOE para salvar el pacto en Andalucía 01:08 Albert Rivera. / Foto: Juan Carlos Hidalgo (Efe) | Vídeo: Europa Press El líder de Cs emplaza a suprimir los aforamientos antes de la reunión de la ejecutiva nacional el viernes CECILIA CUERDO Sevilla Miércoles, 5 septiembre 2018, 14:31

El líder de Cs, Albert Rivera, ha dado un plazo de 48 horas al PSOE para que «rectifique» y inicie los trámites de supresión de los aforamientos y reforma de la ley electoral, entre otras medidas de regeneración democrática, salvando así el pacto de investidura suscrito entre ambas formaciones en 2015. En caso contrario, ha avisado «tomaremos decisiones», que pasarían, según adelantó este martes su hombre en Andalucía, por «sentirse liberados» de cualquier compromiso y dar por terminada la legislatura. Una decisión que, como ha reconocido el portavoz parlamentario socialista Mario Jiménez, podría abocar al adelanto electoral.

La estabilidad ha sido el argumento más repetido en los últimos meses por la presidenta andaluza Susana Díaz para alejar el fantasma de la convocatoria anticipada de elecciones. Y ahora, acusa a su socio de los últimos tres años de «tirar por la borda» esa estabilidad. Una jugada similar a la que la también secretaria general del PSOE andaluz llevó a cabo en 2015, cuando IU amagó con evaluar el pacto de gobierno con los socialistas y estos respondieron tajantes desembarazándose de sus socios y convocando a los andaluces a las urnas.

La excusa en este caso es el paquete de medidas de regeneración democrática contenido en el acuerdo entre Cs y PSOE de 2015. Un pacto, ha dicho Rivera en Córdoba, que hay que «cumplir en todos sus puntos, y no solo en algunos», aseverando que «quien de momento no lo está cumpliendo son el PSOE y Susana Díaz». «Me temo que PSOE y PP son alérgicos a la regeneración, a romper las redes clientelares que han creado durante este tiempo, a dejar de ser aforados, a que los votos valgan igual», ha aseverado.

Por el contrario, ha explicitado su «absoluta intolerancia con la corrupción y absoluto compromiso con la regeneración». En este punto, Rivera ha reclamado al PSOE y a Díaz que «cumplan su palabra, porque Cs ya ha cumplido apoyando la investidura y la estabilidad». El plazo para cualquier posible entendimiento cumple el viernes, fecha en la que el partido andaluz elevará al comité ejecutivo nacional un informe de evaluación del acuerdo con el PSOE y se analizarán los «incumplimientos». Pero ambas formaciones han dejado claro que sus posiciones son inamovibles, entre otros elementos porque los plazos son imposibles. «Nos han dicho no es no, más claro imposible», se lamentó el líder de Cs Andalucía, Juan Marín este martes, asegurando que esa falta de voluntad, y por tanto el incumplimiento del pacto «nos libera de las obligaciones de cumplir con nuestra parte», como la aprobación de los presupuestos para el próximo año.

«Ahora le toca a la otra parte cumplir», ha emplazado Rivera, «el PSOE debe rectificar. Si no lo hace, tomaremos decisiones». Según Cs, si al menos se inicial los trámites para suprimir los aforamientos o reformar la ley electoral, «entonces no habrá discusión ni debate» y la legislatura «se acabará el último día». No obstante, Rivera ha apuntado que tal vez sea al PSOE a quien le conviene adelantar las elecciones «porque lo que verdaderamente le preocupan son los ERE y la agenda judicial, y por eso intentan buscar alguna excusa para no cumplir el acuerdo».

Las palabras de Rivera ya han tenido rápida respuesta desde el PSOE, cuyo portavoz parlamentario Mario Jiménez ha reconocido que este desencuentro puede abocar al adelanto electoral en la comunidad. La presidenta andaluza, por su parte, ha achacado la ruptura a los intereses «partidistas» de Cs. «Habrán calculado que les merece la pena tirar por la borda tres años y medio o adelantarse diez minutos antes o diez minutos después al PP», ha dicho desde Almería Susana Díaz, «para ver quién de los dos ocupa más la derecha». Díaz ha asegurado que sigue trabajando por la estabilidad en la región, pero «cuando vienen y te dicen: 'Cambie usted el estatuto de autonomía antes del 31 de octubre para hacer un presupuesto', es evidente que no se quiere la estabilidad», ha dicho.