Robles defiende a los magistrados del Supremo que juzgarán a los líderes del 'procés' La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Efe «Son expertos y nadie va a influirles», ha señalado la ministra de Defensa, que pide «dejar a un lado las elucubraciones» EUROPA PRESS MJadrid Lunes, 29 octubre 2018, 11:43

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este lunes a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgarán a los líderes independentistas por el 'procés', recalcando que los magistrados son «expertos» que no se dejarán influir. Ha señalado que hasta que no se abra juicio oral no se pueden hacer «elucubraciones» sobre la acusación de rebelión contra los dirigentes catalanes.

«Son expertos y nadie va a influirles», ha subrayado en una entrevista con RNE. Así, la titular de Defensa ha reclamado dejar a un lado «elucubraciones» sobre si a los dirigentes independentistas se les imputará el delito de rebelión.

«Hasta que no haya juicio oral no podemos saber», ha dicho, asegurando que no se debe introducir como «elemento de debate» este asunto.

Robles ha recordado que hay un proceso hasta que se abra el juicio oral y las partes acusadoras emitan sus conclusiones y el tribunal se pronuncie, en todo caso, ha recalcado que la Sala Segunda del Supremo es «experta» en derecho penal y no se dejarán influir.

Pese a las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre si el delito de rebelión está vinculado al uso de las armas, Robles ha defendido que el Gobierno no entra a discutir asuntos judiciales y deja trabajar a los tribunales.

«Los jueces y magistrados que lo van a juzgar son expertos y nadie va a influir en sus decisiones. Dejemos que hagan sus valoraciones y que nadie tenga dudas de que la Justicia es independiente y no se va a dejar influir por nadie», ha recalcado.

Acusaciones de golpe de estado

Preguntada por las acusaciones por parte del PP de que el presidente Pedro Sánchez ha sido «cooperador» del «golpe de Estado» en Cataluña, Robles ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que «no vale todo» en política y le ha pedido hacer oposición «de Estado».

Robles ha alegado que el compromiso de Sánchez con el Estado de Derecho «quedó claro» con el respaldo del PSOE al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña hace un año.

«¿Cómo se puede poner en duda el compromiso de Sánchez? Si algo repitió ante la sociedad es que haríamos política de Estado», ha argumentado la ministra, exigiendo a Casado que haga también una «oposición de Estado» como hizo, ha defendido, el PSOE.

Según Robles hay asuntos como la Justicia, Defensa o temas institucionales en los que «no vale todo», recordando al PP que hay otros campos en los que hacer oposición al Ejecutivo.