Pedro Sánchez interviene este viernes en la COP30 de Brasil. AFP

Sánchez afronta la gestión de la parálisis

La ruptura de Junts no solo imposibili ta los Presupuestos, también complica la recepción de fondos europeos, la opción b del Gobierno

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

El Gobierno se ha acostumbrado a pensar que siempre encuentra la salida, incluso cuando todo parece perdido. A veces, por la tenacidad del propio Pedro ... Sánchez. A veces, se jactan, por la incapacidad del contrario, léase, Alberto Núñez Feijóo. Así fue como el jefe del Ejecutivo salió airoso la semana pasada de la comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la corrupción en su entorno, en la que el PP había depositado grandes esperanzas. Esta, que comenzó con el juicio al fiscal general del Estado y venía marcada por la posibilidad de que la Audiencia Nacional abriera, como así ha sido, una investigación sobre los pagos en metálico del PSOE, también parecía enderezársele gracias a la crisis de los populares en la Comunidad Valenciana. Pero, entonces, llegó Junts.

eldiariomontanes Sánchez afronta la gestión de la parálisis

