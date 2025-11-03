El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' Efe

Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

El mismo día han citado también a Montero, a Ribera, a Robles, a Marlaska y a Bernabé

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  6. 6

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  7. 7

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  10. 10

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre